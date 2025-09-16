リチャードはプロ8年目にして初盗塁を記録、成長した姿を示している(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext巨人のロマン砲、砂川リチャードが確実に成長した姿を見せている。巨人は9月15日に行われたDeNA戦（横浜）に0−3と敗れて、2連敗とし3位転落。難敵、助っ人左腕のアンソニー・ケイの攻略に苦しみ、11三振を奪われ、来日初完封を献上した。【動画】やっぱりロマンあるわ！リチャードの節目の10号アーチシーン6安打無失点に