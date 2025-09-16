第７１回オールカマー・Ｇ２は９月２１日、中山競馬場の芝２２００メートルで行われる。ドゥラドーレス（牡６歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）は３歳時に毎日杯３着に菊花賞４着。その後は長期休養などもあったが、今年に入ってエプソムＣ・Ｇ３、七夕賞・Ｇ３で連続２着と重賞で好走を続けている。中山は初めてだが、前走の福島の走りなら問題ないはずで悲願の初タイトルを狙う。レガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲