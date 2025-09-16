女優の本田翼（３３）が、雰囲気ガラリのエレガントファッション見せた。１６日にインスタグラムを更新し、ブランド「ＴＯＴＥＭＥ」（トーテム）のファッションショーを訪れたことを報告。「エレガントだけど日常に取り入れるのが想像しやすい、モダンで洗練されたファッションを楽しめる素敵な時間でした」とデザインを称賛。「こういうスタイルをさらっとコーディネートできる人間に私はなりたい…です！！」とつづった。