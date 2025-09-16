サッカーＵ―２０Ｗ杯（９月２７日開幕、チリ）に臨むＵ―２０日本代表が１６日、直前合宿を行うパラグアイに向けて羽田空港から出国した。２月の出場権を懸けたＵ―２０アジア杯でも主将を務めたＤＦ市原吏音（大宮）は、今大会でも主将候補として期待される。同世代で戦う世界の大舞台を前に「本当に待ち望んだ大会。いいプレーはしたいと思ってますけど、そういう気持ちで行っちゃうとあんま良くないので、いつも通りの自分