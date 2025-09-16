ÆîÂç¶ùÄ®¤Ç14Æü¡¢ÆüÊÆ¶¦Æ±·±Îý¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«³¤Ê¼Ââ¤ÎÂâ°÷¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤¬¡¢¥¬ー¥É¥Ñ¥¤¥×¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢14ÆüÍ¼Êý¡¢ÆîÂç¶ùÄ®¤Ç¥¢¥á¥ê¥«³¤Ê¼Ââ¤ÎÂâ°÷¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤¬¡¢Æ»Ï©ÏÆ¤Î¥¬ー¥É¥Ñ¥¤¥×¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£15Æü¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢¶å½£ËÉ±Ò¶É¤«¤é¸©¤Ë¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥±¥¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£9·î11Æü¤«¤é¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤È¥¢¥á¥ê¥«³¤Ê¼Ââ¤Ê¤É¤¬