『鬼滅の刃』の甘露寺蜜璃役などで人気の声優・花澤香菜が火曜レギュラーを務める、16日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：50）に登場。14日に小野賢章との離婚発表後、同番組初出演となった。【写真6枚】赤ワンピ&ベットの上で大胆に太もも披露する花澤香菜オープニングトークで、ブラックマヨネーズの小杉竜一が「身も心もすっきり軽めに…」と、花澤をいじると、MCのハライチが「本人が言うならいいですけどね」と