陸上・世界選手権第３日（１５日・国立競技場）――男子３０００メートル障害決勝で三浦龍司（ＳＵＢＡＲＵ）が８分３５秒９０で８位入賞を果たした。降り注ぐ地鳴りのような声援表彰台に限りなく近付いた。男子３０００メートル障害の三浦の走りに、５万人を超えた観客から、地鳴りのような声援が降り注いだ。超スローペースで進んだレースは、ラスト１周勝負。大集団の８番手で鐘を聞いた三浦は、バックストレートでごぼう