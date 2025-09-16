¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Î°ú¤­²¼¤²¤òÆüËÜ»þ´Ö¤Î16Æü¸á¸å1»þ²á¤®¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï16Æü¤Ë´±Êó¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ëÆüËÜ¤Ø¤Î¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Î°ú¤­²¼¤²¤äÁê¸ß´ØÀÇ¤Î·Ú¸ºÁ¼ÃÖ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÊ¸½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸½ñ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö¤ä¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤Ø¤Î´ØÀÇ¤Î°ú¤­²¼¤²¤òÆüËÜ»þ´Ö¤Î16Æü¸á¸å1»þ1Ê¬¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¤Èµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Ï27.5¡ó¤«¤é15¡ó¤Ë°ú¤­²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢È¯