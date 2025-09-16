男女ユーチューバーグループ「フォーエイト48」が16日までに、YouTubeチャンネルを更新。メンバーゑむ氏。のグループ脱退についてコメントした。ゑむ氏。は9日、自身のX（旧ツイッター）で脱退を報告。「活動の中で、私の至らなさにより大変ご迷惑をおかけしたことをおわび申し上げます。一部メンバーのプライベートの扱い、不適切な書き込みなど、同じ過ちを重ねてしまったことを深く反省しています。該当メンバーへは直接謝罪し