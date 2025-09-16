ガールズグループIVE（アイヴ）が、2回目のワールドツアーに乗り出す。所属事務所のスターシップエンターテインメントは15日、IVE公式SNSで、2回目のアイブワールドツアー「IVE WORLD TOUR『SHOW WHAT I AM』」のポスターを掲載し、ツアー開催を告知した。10月31日から3日間、ソウル市内の「KSPO DOME」で実施するソウル公演でスタートする。ファンクラブの前売り券販売は22日午後8時から23日午後11時59分までで、一般前売りは25日