°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¸À¤ò¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç½ÐÂê¡ªÁ´¹ñ¤ÎÊý¸À¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡£¡ÚÆÁÅç¸©¤ÎÊý¸À¡Û¡Ö¤¿¤Ã¤¹¤¤¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡Ö¤¿¤Ã¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢°­¸ý¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö¤¿¤Ã¤¹¤¤¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©Àµ²ò¤Ï¡¢¡ÖÇÏ¼¯¤é¤·¤¤¡×¤Ç¤·¤¿¡ª¡Ö¤¿¤Ã¤¹¤¤¡×¤Ï¡¢ÆÁÅç¸©¤ÎÊý¸À¤Ç¡ÖÇÏ¼¯¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Û¤ó