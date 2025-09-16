ÀÐÀî¸©¤«¤Û¤¯»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¡¢50Ç¯Á°¤ËËä¤á¤é¤ì¤¿¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤¬·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ÀÐÀî¸©¤«¤Û¤¯»Ô¤Î±§¥Îµ¤¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢ÁÏÎ©150¼þÇ¯¤Îµ­Ç°»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢50Ç¯Á°¡¢ÃæÄí¤ËËä¤á¤é¤ì¤¿¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤ò·¡¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£16Æü¤Ï¡¢¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤«¤é½Ð¤Æ¤­¤¿¤â¤Î¤¬¡¢»ùÆ¸¤¿¤Á¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ö¤¹¤´¤Ã¡ª¡ª¡×¡Ö»»¿ô¥»¥Ã¥È¤Ï¤­¤ì¤¤¡× ½Ð¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¶µ²Ê½ñ¤ä»»¿ô¥»¥Ã¥È¡£ÊÝÂ¸¾õÂÖ¤¬°­¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬