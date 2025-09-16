【モデルプレス＝2025/09/16】timelesz（タイムレス）の猪俣周杜が9月15日、ラジオ番組「レコメン！」（文化放送／毎週月〜木曜よる10時〜）内の番組「timeleszのQrzone」（文化放送／月曜深夜0時5分〜）に橋本将生とともに出演。初のドラマ出演について語った。【写真】timelesz猪俣周杜がキス寸前◆猪俣周杜、演技初挑戦の撮影現場は「すごく楽しくできてます」timeleszの松島聡と俳優の白洲迅がW主演を務める、10月4日スタート