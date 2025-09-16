デザイン以外でこだわったことスズキ『ソリオ』と『ソリオバンディット』はマイナーチェンジに伴い、フロントフェイスを大幅に変更するとともに、パワートレイン系も刷新している。開発責任者とデザイナーにその目的や苦労を聞いた。【画像】フロントフェイス大幅刷新！マイナーチェンジを受けたスズキ・ソリオ&ソリオバンディット全41枚まず、開発責任者の飯田茂さんによると、デザイン以外でこだわったことに安全性と快適