Íè·î4ÆüÅê³«É¼¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¸á¸å¡¢Î©¸õÊä¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£ÁíºÛÁª¤Ï5¿Í¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¹½¿Þ¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñ²ñµ­¼Ô²ñ´Û¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç´ßÅÄÆâ³Õ¤ÈÀÐÇËÆâ³Õ¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤È¤·¤ÆÀ¯¸¢±¿±Ä¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤Ã¤Æ¤­¤¿ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±¼«¿È¤ÎÀ¯ºö¤ÇÆÈ¼«¿§¤ò½Ð¤»¤ë¤«¤¬¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÓÄ¹´±¤¬ÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤Î¤Ï3²óÌÜ¤Ç¡¢¸õÊä¼Ô9¿Í¤Î¤¦¤Á4°Ì¤À¤Ã¤¿µîÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¡Ö¿Í¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤À¯¼£¡×¤ä¡Ö¿Î¡×