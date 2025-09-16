¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÆüËÜ¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö¤Ø¤Î´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î¤­¤ç¤¦¸á¸å¤«¤é15¡ó¤Ë°ú¤­²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢27.5¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Æ°¼Ö¤È¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤Î´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î¤­¤ç¤¦¸áÁ°0»þ1Ê¬¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î¸á¸å1»þ1Ê¬¤«¤é15¡ó¤Ë°ú¤­²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·Ú¸ºÁ¼ÃÖ¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢½¾Íè¤Î´ØÀÇÎ¨¤¬15¡ó¤òÄ¶¤¨¤ëÉÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀÇÎ¨¤Î¡Ö¾å¾è¤»¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖÂôÎ¼Àµ ·Ð