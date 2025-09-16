¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤Î¹ð¼¨¤Þ¤Ç¤¢¤È6Æü¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÁê¤¬Î©¸õÊä¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éô¡¦¹â¶¶Þ­µ­¼Ô¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£½µËö¤ËÃÏ¸µ¤Î»Ù±ç¼Ô¤Ë½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¾®Àô»á¤Ç¤¹¤¬¡¢16Æü¸áÁ°10È¾¤¹¤®¤Ë½é¤á¤Æ¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ÇÎ©¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡§¡Ê½µËö¤Ë¡Ë¸å±ç²ñ¤Ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£Àµ¼°¤ÊÉ½ÌÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ´Ø·¸¼Ô¤ÈÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¾®Àô»á¤Ï¿Ø±Ä¤ÎÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤Ë2024Ç¯¤ÎÁíºÛÁª