¤­¤ç¤¦¤ÎÌ¾¸Å²°¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢37¡î¤È³ÆÃÏ¤Ç9·î¸åÈ¾¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÇ¯´Ö¤Î¡ÈÌÔ½ëÆüÆü¿ô¡É¤Ï²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤« Ì¾¸Å²°¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤Ï37¡î 9·î¸åÈ¾¤Ê¤Î¤Ë¡Ä ¤Þ¤ÀÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ Ä«¤«¤é¤Þ¤Ö¤·¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤êÉÕ¤±¤¿Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¡£µ¤²¹¤¬¤°¤ó¤°¤ó¾å¤¬¤ê¡¢¸áÁ°11»þÈ¾¤Þ¤Ç¤Ë33.4¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¤­¤Ó¤·¤¤½ë¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç37¡î¡¢´ôÉì»Ô¤È»°½Å¸©°Ë²ì»Ô¤Ç36¡î¤È³ÆÃÏ¤Ç