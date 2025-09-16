ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』(9月29日スタート 毎週月曜20:00〜)の場面写真が公開された。『MISS KING / ミス・キング』場面写真○“復讐の共犯者”のオーラ漂うショット今回公開となったのは、のん演じる飛鳥と藤木直人演じる藤堂が出会うシーン、そして2人がバディを組み対局に挑みに行くシーンの場面写真。家族を捨てた飛鳥の父・彰一(中村獅童)にナイフで復讐に挑もうとする飛鳥の前に現れた藤堂は、彰