日本代表の森保一監督は、アメリカでメキシコ戦（０−０）とアメリカ戦（０−２）を指揮した後、メキシコに移動。北中米ワールドカップのベースキャンプ候補地として、トルーカ、メキシコシティ、プエブラの３都市を視察した。９月15日に帰国にした指揮官は、羽田空港内で取材に対応。ベースキャンプ地で重視する点について質問を受けると、「１つに的が絞れないのが、今回のワールドカップ」と前置きしつつ、こう見解を述べた