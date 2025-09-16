スペイン・マドリードで中国当局者と2日間にわたり会談を行ったアメリカのスコット・ベッセント財務長官が、TikTokについての「枠組み」にアメリカと中国が合意したと発表しました。TikTokを巡っては、アメリカでは安全保障上の懸念から、事業をアメリカ企業に売却するか、サービス提供を停止するかの選択を求める法律が作られていました。Bessent: TikTok deal 'framework' reached with Chinahttps://www.cnbc.com/2025/09/15/tr