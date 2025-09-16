女子プロレスラーの凛（32）が14日、ブログを更新。3連休を振り返り、長女・寿々ちゃんが大泣きしたことや、おままごとに夢中になる様子を公開した。【映像】寿々ちゃんの顔出しショット凛は、2023年8月、タレント・北斗晶の長男・佐々木健之介さんとの間に第1子となる女の子・寿々ちゃんを出産。ブログではたびたび家族との日常を発信しており、2025年5月28日には寿々ちゃんの顔出しショットを披露。「ママさんとそっくりな娘