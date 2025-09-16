◆米大リーグドジャース―フィリーズ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が「１番・ＤＨ」で先発出場した１５日（日本時間１６日）の本拠地・フィリーズ戦で、救援左腕のＡ・バンダ投手がオープナー起用で先発したが、初回にシュワバーに先制ソロを浴びるなど、１／３回、１安打１失点１四球で降板した。２番手・シーハンにマウンドを譲った。バンダは初回は先