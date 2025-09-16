YouTuberのヒカルさんが「オープンマリッジ」を宣言したことについて、親交の深いYouTuberのシバターさんが2025年9月15日に公開した動画で苦言を呈した。オープンマリッジ宣言で炎上状態にヒカルさんは5月31日、元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサーの進撃のノアさんと「交際0日婚」での結婚を発表。以来、動画で仲睦まじい様子を伝えてきたものの、9月14日に配偶者以外の異性との性交渉を認め合う「オープンマリッジ」を宣言