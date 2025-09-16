¾®ÀôÇÀÁê¤¬ÁíºÛÁªÎ©¸õÊäÉ½ÌÀ¡¢ÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤Ë²ÃÆ£ºâÌ³Áêµ¯ÍÑ¤Ø¥É¥ë±ß147.20±ßÉÕ¶á¤Ë²¼Íî ºÄ·ô²Á³Ê¤¬²¼Íî¤·¤Æ¤ª¤êÍø²ó¤ê¤¬¾å¾º¡£ÆüËÜ10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï°ì»þ1.60%¤ËµÞ¾å¾º¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£ ¥É¥ë±ß¤Ï147.50±ßÂæ¤«¤é147.20±ßÂæ¤Ë²¼Íî¡£¾®Àô¿Ø±Ä¤¬ÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤Ë²ÃÆ£ºâÌ³Áê¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤ËºÄ·ôÇä¤ê¤ÇÈ¿±þ¤È¤ÎÀ¼¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î²ÃÆ£»á¤ò´´Éô¤Ë·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇµÄ°÷É¼³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£¹â»Ô»á¤Ï