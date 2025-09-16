アジア株上海株冴えない、景気先行き不透明感香港株は4年ぶり高値更新後FOMC前に利食い売り 東京時間11:23現在 香港ハンセン指数 26444.34（-2.22-0.01%） 中国上海総合指数 3859.88（-0.63-0.02%） 台湾加権指数 25571.68（+214.52+0.85%） 韓国総合株価指数 3442.67（+35.36+1.04%） 豪ＡＳＸ２００指数 8870.00（+17.00+0.19%） アジア株はまちまち。 アジア市場では米積極