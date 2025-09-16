¡Ú¿·²Ú¼Ò½åµÁ9·î16Æü¡ÛÃæ¹ñµ®½£¾Ê½åµÁ»Ô¤Î2025Ç¯ÇÀÌ±Ë­¼ýÀá¡Ê¼ý³Ïº×¡Ë¤Î´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬12Æü¤«¤é3Æü´Ö¡¢Æ±»Ô¹È²ÖÖ¾¶è³¤ÎµÄÃ¤Î¹×ÊÆÂ¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ê¸·Ý¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇËë¤ò³«¤±¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¹Ë°ú¤­¤ä¤Æ¤ó¤Ó¤óËÀÃ´¤®¥ê¥ì¡¼¤Ê¤É¡¢ÇÀºî¶È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¶¥µ»¤¬²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¿·ÊÆ¤Î»î¿©²ñ¤äÇÀ»ºÊªÅ¸¼¨ÈÎÇä¤Ê¤É¤Î¥¨¥ê¥¢¤âÀß¤±¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Â­¤ò»ß¤á¤ÆÉÊÄê¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ÎÈÎÇäÂ¥¿Ê¤È¡¢ÇÀ