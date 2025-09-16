１５日、シコルスキ副首相兼外相と会談する王毅氏。（ワルシャワ＝新華社記者／連漪）【新華社ワルシャワ9月16日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は15日、ポーランドの首都ワルシャワで、同国のシコルスキ副首相兼外相と会談した。