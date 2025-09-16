お笑いタレントの小籔千豊（52）が16日、フジテレビ「ノンストップ!」（月〜金曜前9・50）に生出演。自身が率いるロックバンド「ジェニーハイ」の存続を願い、アピールする場面があった。「ジェニーハイ」は11日、公式サイトで現在配信中の楽曲「あの夏が癖になっていく」をもってワーナーミュージック・ジャパンとの契約が終了になったと発表。今後については「現時点で未定」とし、13日に行われた音楽とお笑いの融合フェス