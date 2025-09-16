16Æü¸áÁ°¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¡¢»°¸®Ãã²°¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢11»þ30Ê¬¸½ºß¤â±ä¾ÆÃæ¤Ç¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤äÅìµþ¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢16Æü¸áÁ°10»þÁ°¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¤Î»°¸®Ãã²°¤Ç¡Ö±Ä¶ÈÁ°¤Î°û¿©Å¹¤Î¥­¥Ã¥Á¥ó¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµÞÀþ¤Î»°¸®Ãã²°±Ø¤«¤é¡¢¤ª¤è¤½150¥á¡¼¥È¥ë¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ëÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¤Ç¡¢ÎÙ¤Ë¤¢¤ëÊÌ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤âÇ³¤¨°Ü¤ê¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ70Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¡¢¸½ºß¤â±ä¾ÆÃæ¤Ç¤¹¡£º£¤Î¤È¤³¤í¡¢