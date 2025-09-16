パートナーの不倫に離婚。精神的にギリギリの状態の中、子どもから追い打ちをかけられることもあるようで？ 今回は、子どもへの愛情がなくなってしまったお母さんのエピソードをご紹介します。そうやって束縛するから…「モラハラ夫に不倫され離婚したときのこと。当時、高校１年生の息子を引き取り、シングルマザーとして必死に働いていました。息子は反抗期で、環境が大きく変わったことで常にイライラしていました。暴言を吐