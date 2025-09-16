¸©Æâ¤ÎºÇ¿·¤ÎÍ­¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤Ï1.21ÇÜ¤ÇÁ°¤Î·î¤«¤é0.01¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£4¤«·î¤Ö¤ê¤Î¾å¾º¤Ç¤¹¤¬¡¢¸©Æâ¤Î¸ÛÍÑ¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½©ÅÄÏ«Æ¯¶É¤Ï¡¢¡Ö»ý¤ÁÄ¾¤·¤ÎÆ°¤­¤Ë¼å¤µ¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤·¤Æ6¤«·îÏ¢Â³¤ÇÈ½ÃÇ¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½©ÅÄÏ«Æ¯¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢7·î¤Ë¸©Æâ¤Ç»Å»ö¤òµá¤á¤ë¿Í¤Î¿ô¤Ï1Ëü5,984¿Í¡¢´ë¶È¤Ê¤É¤¬Êç½¸¤·¤Æ¤¤¤ëµá¿Í¤Î¿ô¤Ï1Ëü9,329¿Í¤Ç¤·¤¿¡£ »Å»ö¤òµá¤á¤ë¿Í¡¢°ì¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢²¿·ï¤Îµá¿Í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤ò¼¨¤¹Í­¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤Ï1.21ÇÜ¤Ç