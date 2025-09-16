関通が一時、前日比７９円（１４．４％）高の６２８円に買われ、連日の年初来高値更新となっている。１２日の取引終了後、集計中の８月中間期連結業績について、売上高が従来予想の７６億４４００万円から８６億６０００万円（前年同期比１４．３％増）へ、営業損益が１億３００万円の赤字から７２００万円の黒字（同２７．３％減）へ、最終損益が７５００万円の赤字から６２００万円の黒字（同２６．５％増）へ上振れて着地した