韓国映画の一側面として、日本でも人気のある恋愛ジャンル。2025年も、『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』（8月公開）、アニメーション作品『The Summer／あの夏』（8月公開）、『君の声を聴かせて』（9月公開）など、日本での公開が続いている。そのなかで『告白ヒストリー』は、Netflix配信作品としてリリースされた一作だ。 参考：カン・ハヌルが複雑な状況に『84m²』に投影された“現代社会に