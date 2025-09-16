ブレインズテクノロジー＝切り返し急で上値指向明示。前週末は下ヒゲの長い大陰線を形成、終値ベースで８％を超える下落に見舞われたが、きょうは一気に切り返すハイボラティリティな展開となっている。法人向けに人工知能（ＡＩ）を実装するソフト開発事業が主力で、業績は急回復トレンドに突入している。前週末１２日取引終了後に開示した２５年７月期決算は営業利益が前の期比２．３倍となる１億６５００万円を達