炭水化物が不足すると現れる症状とは？メディカルドック監修医が解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「炭水化物が不足すると現れる5つの症状」はご存知ですか？管理栄養士が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修管理栄養士：寺下 博美（管理栄養士）高齢者の方の日々の食事を、美味しく、楽しんで召し上がっていただける様、栄養管理、栄養相談に従事しています。 東京糖