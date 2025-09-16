タカラトミーアーツは、少しすねた表情の手のひらサイズフィギュア「ディズニーキャラクター すねてマス フィギュアコレクション そのいち」(1回400円)を、2025年9月中旬より全国のカプセル自販機にて順次発売する。「ディズニーキャラクター すねてマス フィギュアコレクション そのいち」『すねてマス』は、ほっぺを赤らめながら困ったように座るポーズを表現した、新コンセプトのフィギュア。大きな“ほっぺた”を両手に乗せて