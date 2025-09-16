16日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数870、値下がり銘柄数499と、値上がりが優勢だった。 個別ではナイガイがストップ高。明治機械、ニチリョクは一時ストップ高と値を飛ばした。ホクリヨウ、守谷商会、ナカノフドー建設、弘電社、フジ日本など88銘柄は年初来高値を更新。リベルタ、楽待、ピクセルカンパニーズ、香陵住販、ジャストプランニングは値上がり率上位に買われた。 一方、東