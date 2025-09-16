16日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数370、値下がり銘柄数201と、値上がりが優勢だった。 個別ではＩｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｆｏｒａＧｌｏｂａｌＳｏｃｉｅｔｙ、クラシコム、ＧＥＮＤＡがストップ高。ｃｏｌｙは一時ストップ高と値を飛ばした。Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ、アールプランナー、ＬＡホールディングス、リネットジャパングループ、勤次郎など17銘柄は年初来高値を更