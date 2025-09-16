季節が真逆の山梨とニュージーランドの2拠点で、高品質な日本品種のぶどうを通年生産する。そんなユニークな試みを行っている株式会社GREENCOLLARが、渋谷のど真ん中でぶどう狩り体験ができる期間限定ポップアップストアをオープンし、内覧会が行われた。○■日本とニュージーランドの二拠点生産で実現する通年“旬”のぶどうづくりGREENCOLLARの代表取締役である鏑木祐介氏によると「シャインマスカットをはじめとした日本品種の