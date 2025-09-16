自民党役員会に臨む石破首相＝16日午前、東京・永田町の党本部石破茂首相は16日の自民党役員会で、9月下旬に米ニューヨークで開かれる国連総会に関し「来週、諸般の事情が許せば出席したい」と述べた。役員会後、森山裕幹事長が明らかにした。坂本哲志国対委員長は、首相が訪米後に韓国を訪れる予定だと記者団に説明、「日韓関係は非常に重要だ」と語った。首相の訪米は、岩屋毅外相が8日の記者会見で国連総会に出席するとの見