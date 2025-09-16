プロ麻雀リーグ「Mリーグ」2025-26シーズンの開幕式が9月15日に行われた。今シーズンから1チーム増え、全10チームになったが、開幕式では各チームがフラッグを持ちながら入場。昨シーズン、最下位に終わったBEAST Xだが、新加入でキャプテンを務める東城りお（連盟）、3年目を迎える中田花奈（連盟）の入場シーンにファンからは「女子のビジあるがすごい」と歓喜の声が飛んだ。【映像】早くも注目！東城＆中田の最強ビジュアル2