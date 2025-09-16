東京世界陸上第3日陸上の世界選手権東京大会第3日が15日、国立競技場で行われた。女子棒高跳び予選では、モリー・コードリー（英国）がウォーミングアップで左足首を負傷。無念の欠場となった25歳は号泣し、車いすに乗せられて退場した。一夜明け、自身のインスタグラムを更新したコードリーは松葉杖で都内に繰り出し、ラーメンを食したことを報告している。まさかの場面だった。悲劇が起きたのは、女子棒高跳びの予選前の練習