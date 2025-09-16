１３、１４日にＴＢＳ系で放送された陸上世界選手権・イブニングセッションの世帯平均視聴率が、いずれも１５％を上回ったことが１６日、ビデオリサーチの調べで分かった。１３日は午後７時〜同１０時３０分までが世帯１７・０％（関東地区、以下同）、個人１０・７％。１４日は同７時３０分〜同１０時５７分が世帯１６・５％、個人１０・６％だった。世帯１５％以上、個人２桁はともに高い数字。通常の土日夜のバラエティーや