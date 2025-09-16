BTSが、2016年9月7日に発売された日本2ndアルバム『YOUTH』のアナログ盤がLP2枚組、カラーバイナル（クリアパープル）仕様にて12月24日に発売されることが決定した。4thシングル「FOR YOU」、ヒットシングルとなった5thシングル「I NEED U」、6thシングル「RUN」のシングル3枚に加え、青春の最も美しくも切ない瞬間を描いた「花様年華」シリーズから「FIRE」等の、日本語バージョンがラインナップしている。さらに日本オリジナル楽