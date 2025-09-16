今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第25週「怪傑アンパンマン」（第122回）が16日に放送され、のぶ（今田）と嵩（北村匠海）の幼なじみ・岩男を演じた濱尾ノリタカが再登場。まさかの役柄にネット上には「予想外」「朝からこれだめだ泣く」「涙がじわじわ」といった反響が寄せられた。【写真】岩男の息子・和明（濱尾ノリタカ）に絵本『あんぱんまん』を渡すのぶ（今田美桜）