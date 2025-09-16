福岡県内のビニールハウスで292メートルの銅線などを盗んだとして、20歳と21歳の男4人が逮捕されました。 窃盗の疑いで9月16日までに逮捕されたのは、いずれも福岡県久留米市に住む無職の大野寛太容疑者（20）、無職の大石来知容疑者（21）、建設作業員の深川啓人容疑者（20）、会社員の中野太陽容疑者（20）です。警察によりますと、4人のうち大野容疑者、大石容疑者、深川容疑者は、8月17日午後8時ごろから翌日の