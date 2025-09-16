１５日に放送されたＴＢＳ系「２０２５世界バレー男子予選・日本×カナダ」（午後５時〜７時１０分）の世帯平均視聴率が８・３％だったことが１６日、分かった。個人視聴率は４・８％。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）フィリピン・マニラで１次リーグ（Ｌ）を行い、Ｇ組で世界ランク７位の日本は同９位のカナダに０―３で完敗。１３日のトルコ戦から１セットも奪えずまさかの２連敗だった。５１年ぶりのメダルの夢は破