◆第７３回神戸新聞杯・Ｇ２（９月２１日、阪神競馬場・芝２４００メートル、３着までに菊花賞・Ｇ１の優先出走権）９月１６日＝栗東トレセン５月のデビュー戦、前走の白百合Ｓを勝って２戦２勝のライトトラック（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は、坂路を６２秒５―１５秒５で登坂した。大江助手は「普通キャンターが良くなって、いい夏休みを過ごせたと実感できる状態で帰ってきました」と笑顔をみせた。