アース・ウィンド＆ファイアーとシンディ・ローパーが、音楽界の功労者を讃える特別番組「グラミー・サルート」にて、新たにその栄誉を受けることが決定した。主催はレコーディング・アカデミーで、過去にはザ・ビートルズやプリンスも選ばれており、今回も豪華な顔ぶれが集結する。 【写真】カッコイイぞ！アース・ウィンド＆ファイアーの番組ポスタӦ